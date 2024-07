Lech Wałęsa zwrócił się do „Rodaków” z apelem, aby ci padli na kolana. Ma to być wyraz wdzięczności za to, że obecnie w Polsce rządzi Donald Tusk, a funkcję ministerstwa sprawiedliwości pełni Adam Bodnar.

Wałęsa nie rezygnuje z aktywności w mediach społecznościowych. „Ludu mój ludu posłuchajcie mnie” – rozpoczął swój nowy wpis na Facebooku. „Kończę bytowanie na tym padole, nie mam żadnego interesu” – pisze dalej. Najwyraźniej chce w ten sposób usprawiedliwić się i wyprzedzić potencjalne oskarżenia mogące pojawić się po tym, co pisze dalej.

„Na kolana więc Rodacy. Dziękujmy opatrzności za to, że kolejny raz w historii otrzymujemy (na trudny czas) wspaniałych prowadzących, takich jak Tusk czy Bodnar. Dziękujmy za nich i nie przeszkadzajmy im w tak głupi sposób, czepiając się, że nie realizują obietnic” – pisze Wałęsa.

„Sprawiedliwie rozumując dlaczego nie realizują ?. Przecież na pewno by chcieli” – przekonuje Wałęsa. „Poprzednicy rozkradli Polskę, zrujnowali struktury, pozakładali perfidne miny wszędzie gdzie to możliwe. Właściwie należałoby w pierwszym ruchu pozamykać wszystkich, co to uczynili. Nie mogli tego dokonać, więc to jest powód obecnego stanu rzeczy. Należałoby robić i ogłaszać spis ruin i min podkładanych” – czytamy.

Źr. facebook