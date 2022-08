Lech Wałęsa od niedzieli przebywa w szpitalu. Początkowo nie było jasne, jakie były powody jego hospitalizacji. Teraz były prezydent opublikował kolejne zdjęcie, tym razem widzimy go na wózku inwalidzkim.

Niedawno na profilu społecznościowym, który prowadzi Lech Wałęsa opublikowano zdjęcie wykonane w placówce medycznej. Widać na nim byłego prezydenta leżącego na szpitalnym łóżku. Fotografię opatrzono podpisem: „Bywa i tak”. Nie wytłumaczono jednak, z jakiego powodu emerytowany polityk znalazł się w szpitalu.

Później jego przyjaciel Jerzy Borowczak ujawnił, że były prezydent zasłabł. „Lech Wałęsa źle się poczuł i zasłabł w domu” – powiedział w rozmowie z „SE” Borowczak. „Z tego, co wiem, to do końca tygodnia będzie przebywał w gdańskim szpitalu. Zmówię za niego dziesięć zdrowasiek, to jeszcze nikomu nie zaszkodziło” – powiedział dziennikarzom Borowczak.

Trzy dni później Lech Wałęsa ponownie osobiście zabrał głos. Także tym razem zwrócił się do internautów za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych. Podziękował za wsparcie i opublikował zdjęcie na wózku inwalidzkim. Wygląda na mocno osłabionego.

„I jeszcze trochę… Dziękuję za dobre słowa, myśli i modlitwę. Wszystko to się bardzo przyda” – napisał Wałęsa w mediach społecznościowych.

