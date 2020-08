To było największe zwycięstwo w dziejach Polski (…) Nie jestem nawiedzony, ale czuję, że palce boży w tym był – mówił były prezydent Lech Wałęsa, podczas wystąpienia z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Były przywódca „Solidarności” poruszył wątek roli Jana Pawła II w obalaniu systemu komunistycznego.

Były prezydent Lech Wałęsa pojawił się na obchodach 40-lecia podpisania porozumienia gdańskiego. W trakcie forum obywatelskiego w ECS wygłosił przemówienie z okazji okrągłej rocznicy tych wydarzeń.

Były prezydent przekonuje, że do tej pory jest pod wielkim wrażeniem wydarzeń z lat 80-tych. „Nawet dziś zastanawiam się, jak to było możliwe, że nam się udało. To było największe zwycięstwo w dziejach Polski (…) Nie jestem nawiedzony, ale czuję, że palce boży w tym był” – podkreślił.

Lech Wałęsa o roli papieża w czasach komunizmu

W trakcie swojego wystąpienia, Wałęsa poświęcił chwilę Janowi Pawłowi II. – Nikt nie wierzył, że możliwe jest w tych warunkach przewrócenie komunizmu. A do końca zbliżała się druga tysiąclatka chrześcijaństwa. Wymodliliśmy papieża Polaka – powiedział (pisownia oryginalna – red.). – I żeby było jasne, nie papież przewrócił komunizmu. Nie przesadzajmy! – dodał.

Wałęsa pośrednio przyznaje jednak, że papież mógł zmobilizować ludzi „Solidarności”. – Papież rok od wyboru przyjechał do nas i zaprosił nas na modlitwę, prawie cały naród brał udział w spotkaniach z Ojcem Świętym. I zobaczyliśmy, jak dużo nas jest, że nieprawda, że nas nie ma – podkreślił.

– Szukałem chętnych do walki… 10 zwerbowałem przez 20 lat. A po roku od wybory Ojca Świętego Polaka było nas 10 milionów. Ani nie byliśmy mądrzejsi, ani nie mieliśmy więcej pieniędzy. A więc Ojciec Święty zaprosił nas do modlitwy, dał słowo, a my byliśmy w stanie słowo w ciało zamienić – dodał.

Bolek: I żeby było jasne, nie papież przewrócił komunizm, nie przesadzajmy. pic.twitter.com/ggcYU59Fya — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) August 31, 2020

Niech jedna z najdumniejszych kart w naszych dziejach – Solidarność, która rozsławiła Polskę na cały świat, nie dzieli nas, a łączy. To jest nasz moralny obowiązek wobec historii. A Lech Wałęsa – czy się to komuś podoba czy nie – zawsze był, jest i będzie symbolem tamtego zrywu! pic.twitter.com/7v0sjFf1T7 — Tomasz Grodzki (@profGrodzki) August 31, 2020

Źródło: Gdansk.pl