Lech Wałęsa opublikował w sieci dość osobliwy wpis. Na swoim profilu na Facebooku wystosował apel mający być odpowiedzią na czwartkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ten orzekł, że polska Konstytucja stoi wyżej, niż przepisy Unii Europejskiej. Podobne orzeczenia wydawały wcześniej trybunały wielu innych państw członkowskich.

„Zdrada interesów Polskim czy nieprawdopodobna głupota?” – rozpoczął swój wpis Lech Wałęsa. Były prezydent za pośrednictwem Facebooka odniósł się do wczorajszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj także: Morawiecki po orzeczeniu TK: „Mamy takie same prawa jak inne państwa”

„Rodacy Patrioci nie mamy wyboru. Mieszcząc się w demokracji” – pisze dalej Wałęsa. „Przypominam moją propozycję. Należy uzbierać podpisy od suwerena za natychmiastowymi nowymi wyborami” – zaapelował.

„Jeśli uzbieramy więcej podpisów od tych, które dały im prawo , nabywamy prawo do natychmiastowych nowych wyborów” – twierdzi Wałęsa. Nie wiadomo jednak, na czym opiera takie twierdzenie, bo w żadne przepisy nie przewidują takiej procedury.

„Mając taką demokratyczną decyzję suwerena nabywamy prawo do zastosowania wszelki metod walki by to osiągnąć. Posłuchajcie mnie a uratujemy honor Polski” – podsumował Wałęsa.

Czytaj także: Tusk apeluje: Wzywam wszystkich. Musimy ratować Polskę! [WIDEO]

Źr. facebook