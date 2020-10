Wierni Kościoła katolickiego 1 listopada obchodzą uroczystość Wszystkich Świętych. Tradycyjnie jest to dzień, w którym w wielu miejscach świata odwiedza się groby swoich bliskich. W tym roku jest to utrudnione i z tego powodu Watykan zarządził zmiany.

Każdego roku w okolicach 1 listopada miliony Polaków jadą na groby swoich bliskich. W tym roku może być to szczególnie niebezpieczne ze względu na pandemię koronawirusa. Rząd póki co nie zdecydował się na zamknięcie cmentarzy, podobnie jak to miało miejsce wiosną tego roku, jednak ostateczna decyzja zostanie podjęta dopiero w przyszłym tygodniu.

Już teraz premier Mateusz Morawiecki zaapelował, by w dniu 1 listopada zostać w domu. Jeżeli wybieramy się na groby bliskich, należy zachować szczególną ostrożność.

Dla wiernych Kościoła katolickiego początek listopada to również okres, w którym można uzyskać odpust zupełny ofiarowany za osoby zmarłe. Jednym z warunków jest nawiedzenie cmentarza. W tym roku jednak Watykan zmienił przepisy w tej kwestii.

Przede wszystkim, wydłużony został okres, w którym taki odpust można uzyskać. Wcześniej było to między 1 a 8 listopada, a w tym roku okres ten został wydłużony do końca listopada. Ponadto, osoby starsze mogą uzyskać odpust bez konieczności wychodzenia z domu. Mogą one duchowo łączyć się ze wspólnotą wiernych i odmawiać w ten sposób modlitwy za zmarłych.

Czytaj także: Wszystkich Świętych 2020. Ważny apel prezydenta Andrzeja Dudy

Źr.: o2