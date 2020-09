Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny na antenie Radia ZET poinformował, że złożył do rządu rekomendację. Chodzi o wesela i o to, aby jeszcze bardziej ograniczyć liczbę gości uczestniczących w przyjęciu. Obecnie w uroczystości może uczestniczyć 150 osób.

Pinkas zapowiedział, że złożył propozycję, aby jeszcze bardziej zmniejszyć liczbę osób mogących uczestniczyć w przyjęciu weselnym. „Moje rekomendacje są takie, żeby zmniejszyć liczbę weselników do 50 osób. To i tak jest dużo. Np. Wielka Brytania zmniejszyła tę liczbę do 30 osób – zapowiada gość Radia ZET.

„Branża weselna będzie mocno niezadowolona, ale całkiem zadowoleni są ci, którzy są na wesela zapraszani. Rozmawialiśmy z ludźmi starszymi, którzy mówią: zostałem zaproszony i nie mogę odmówić, ale teraz, jak ta liczba się zmniejszy to ja się czuje bezpieczniej” – dodaje Jarosław Pinkas.

Na tym nie koniec, jeśli chodzi o wesela. Szef GIS chce także, aby organizatorzy rejestrowali listy zaproszonych gości. „Żeby w momencie, kiedy będziemy mieli osobą zakażoną, łatwiej można było prowadzić dochodzenie epidemiologiczne” – wyjaśnia Pinkas.

Szef GIS jeszcze dzisiaj przedstawił swoje propozycje premierowi Morawieckiemu. „Będę rekomendował, żeby zmiany weszły w życie w miarę szybko. To bardzo skomplikowany temat – ludzie wynajęli sale, zapłacili za catering. To nie może być robione wbrew obywatelowi. Nie będziemy robili nic na siłę. Musimy się zachowywać racjonalnie, to musi być akceptowalne” – mówił Jarosław Pinkas. „Jeśli chodzi o sprawy związane z COVID-em, postępujemy szybko” – zaznaczył szef GIS, pytany o termin wprowadzenia zmian.

Źr. radiozet.pl