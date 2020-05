Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia spowodowały mnóstwo problemów także dla par planujących swoje wesela. Radio RMF FM ustaliło, że rząd planuje poluźnienie restrykcji, co potwierdził wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Szczegółowe wytyczne przygotowuje też ministerstwo rozwoju.

Rozgłośnia informowała, że rząd planuje poluzować restrykcje dotyczące zakazu organizacji przyjęć weselnych. Informację wkrótce potwierdził Janusz Cieszyński. „Pracujemy nad dokładnymi wytycznymi . Trzeba mieć na uwadze, że na początku te wesela będą się w pewien sposób różniły od tego, co znaliśmy do tej pory” – mówił wiceminister zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia zarekomenduje zgodę na organizację wesel do 50 uczestników (nie licząc osób z obsługi). „Wesele, to jest uroczystość o charakterze zamkniętym w gronie bliskich sobie osób. Każdy z nas na wesele zaprasza członków najbliższej rodziny, najbliższych znajomych. Wiemy, ze 50 osób, to nie jest w przypadku wesela bardzo duża liczba uczestników” – mówił Cieszyński.

Równocześnie ministerstwo rozwoju pracuje nad kolejnym etapem odmrożenia gospodarki. Wśród sektorów, z którymi przedstawiciele resortu prowadzą rozmowy jest także branża ślubna, odpowiedzialna m.in. za wesela.

Czytaj także: W „Pytanie na śniadanie” wybuchła awantura o koronawirus. „Niech się pan zrestartuje”

„Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy i pracownicy z tych sektorów biznesu, które do tej pory ponosiły największe straty w wyniku pandemii koronawirusa, możliwie szybko wrócili do swojej pracy. W tym celu już od kilku dni prowadzimy rozmowy z przedstawicielami branży eventowej, ślubnej i rozrywkowej. Za nami również uzgodnienia wytycznych dotyczących funkcjonowania m.in. salonów piercingu i tatuażu oraz solariów” – powiedziała wiceminister rozwoju Olga Ewa Semeniuk.

Źr. rmf24.pl