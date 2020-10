Rząd planuje wprowadzenie daleko idących obostrzeń dotyczących przyjęć weselnych. W najskrajniejszym wariancie wesela będą zupełnie zakazane. Bardziej łagodne rozwiązania i tak mogą być problemem dla organizatorów, bo oznaczają daleko idące ograniczenie liczby gości. O szczegółach poinformowało radio RMF FM.

Rząd już wcześniej ograniczył liczbę gości weselnych, ale obostrzenia te wejdą w życie dopiero w piątek 16 października. Natomiast od soboty 17 października limit dla strefy czerwonej pozostanie niezmieniony: 50 osób, natomiast w pozostałych rejonach kraju w weselach uczestniczyć będzie mogło do 75 osób. Pomimo tego, rada ministrów już rozważa jeszcze o wiele dalej idące restrykcje.

Wesela zakazane?!

Według ustaleń dziennikarzy RMF FM, rozważane jest obniżenie dopuszczalnej liczby gości wesel – niezależnie od strefy – do 20 lub 30 osób. Na tym nie koniec, bo pojawił się także drastyczny pomysł obniżenia liczby gości do zera, co oznaczałoby w praktyce, że wesela w ogóle przestaną się odbywać na terenie Polski.

Nie wiadomo, które z powyższych rozwiązań wejdą w życie. Wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa, ale rozgłośnia podkreśla, że decyzję poznamy do końca bieżącego tygodnia. Wiadomo ponadto, że nowe radykalne obostrzenia nie wejdą w życie od razu. Rząd planuje dać czas tym, którzy już zaplanowali wesela na najbliższe dni.

Kolejny rekord zakażeń

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6 526 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Ponad tysiąc przypadków odnotowano w województwach mazowieckim i małopolskim. Resort poinformował również o śmierci 116 zakażonych osób. To kolejny rekord zarówno pod względem nowych zakażeń, jak i zgonów.

Łącznie w naszym kraju wykryto 141 804 przypadków zakażenia koronawirusem. 3 217 osób nie żyje a 83 847 uznano za wyzdrowiałe.

