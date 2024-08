Hans Kluge, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę ostrzegł przed nowym zagrożeniem. Chodzi o rozprzestrzenianie się wirusa małpiej ospy, który – jak stwierdził – „nie jest nowym COVID-19”.

Dyrektor WHO na Europę powiedział we wtorek, że niezależnie od wariantu małpiej ospy, transmisja wirusa jest pod kontrolą. Dotychczas choroba dotknęła między innymi kraje centralnej Afryki.

Kluge zaapelował o współdziałanie w celu walki z chorobą. „Ustanowimy globalny system kontroli i eliminacji małpiej ospy, czy też wejdziemy w nowy cykl paniki i lekceważenia zagrożenia? To w jaki sposób w następnych latach odpowiemy, będzie kluczowym testem dla Europy i świata” – powiedział dyrektor WHO na Europę na spotkaniu z dziennikarzami.

Dotychczasowe warianty małpiej ospy wywoływały wysypkę i objawy zbliżone do grypy. Choć zakażeni przechodzą chorobę raczej łagodnie, to niepokój WHO wywołała szybkość rozprzestrzeniania się wirusa. W niektórych przypadkach zakażenie może jednak doprowadzić do śmierci.

Kluge stwierdził, że w Europie odnotowuje się obecnie ponad 100 przypadków nowych zakażeń miesięcznie.

Źr. Polsat News