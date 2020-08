Awaria w oczyszczalni „Czajka” sprowadziła falę krytyki na Rafała Trzaskowskiego. Szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej postanowił przypomnieć prezydentowi Warszawy, co mówił na temat TVP w czasie ostatniej kampanii wyborczej…

Kolejna usterka w oczyszczalni „Czajka” i zrzut ścieków do Wisły – to był wyjątkowo ciężki weekend dla Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy tłumaczył na dzisiejszej konferencji prasowej, że nie ponosi winy za awarię, jednak wielu internautów zarówno z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej krytykuje sposób zarządzania miastem przez polityka PO.

Olechowski atakuje Trzaskowskiego: „Może teraz zlikwiduje kompromitujący go problem fekaliów”

Na komentarz w tej sprawie pozwolił sobie szef TAI Jarosław Olechowski. „Trza napisać to wprost: Warszawa rządzą nieudacznicy” – stwierdził (pisownia oryginalna – red.).

W kolejnym komentarzu, Olechowski nawiązał do niedawno zakończonej kampanii wyborczej. „Niedawno Trzaskowski chciał zlikwidować Wiadomości TVP i TVP Info. Nie udało mu się. To może teraz zlikwiduje kompromitujący go problem fekaliów, których miliony litrów leją się ze stolicy do Wisły i Bałtyku?” – zapytał dziennikarz.

Niedawno @trzaskowski_ chciał zlikwidować @WiadomosciTVP i TVP Info. Nie udało mu się. To może teraz zlikwiduje kompromitujący go problem fekaliów, których miliony litrów leją się ze stolicy do Wisły i Bałtyku? Czy po raz kolejny zanuci: https://t.co/wHxcQ0InPu — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) August 30, 2020

To nawiązanie do zapowiedzi Trzaskowskiego z pierwszych tygodni kampanii prezydenckiej. – Chodzi o likwidację TVP Info, bloku publicystycznego. Chodzi o to gniazdo nienawiści i o to, że ta telewizja stała się całkowicie podporządkowana partii. Tu nie chodzi o konkretnych ludzi – wyjaśniał kandydat na prezydenta.

Prezydent Rafał @trzaskowski_: Gdzie jest program onkologiczny? Na ten cel można przeznaczyć chociażby pieniądze z likwidacji TVP INFO. #SilnyPrezydent musi zadawać trudne pytania rządowi. #Trzaskowski2020#debataprezydencka pic.twitter.com/yKw4YsbOHC — Trzaskowski2020 (@trzaskowski2020) June 17, 2020

