Przegłosowanie projektu ustawy o podwyżkach dla polityków wywołał medialną burzę. Najwięcej krytyki spadło na głowy posłów opozycji, którzy tym razem w przytłaczającej większości poparli Prawo i Sprawiedliwość. Postępowaniem Koalicji Obywatelskiej rozczarowany jest były Jakub Szulc, były wiceminister zdrowia za rządów PO-PSL. – W 5 minut roztrwoniliście majątek zebrany ciężką pracą przez Rafała Trzaskowskiego – napisał.

Podwyżki dla polityków to zdecydowanie najgorętszy politycznie temat ostatnich dni. Ustawa podwyżkowa została przyjęta przez Sejm zdecydowaną większością głosów. Wzrost wynagrodzeń poparło aż 386 posłów, przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu.

Fakt, że projekt PiS poparła zdecydowana większość posłów opozycji nie spodobał się sympatykom Koalicji Obywatelskiej. Jednak posłowie największej siły opozycyjnej w Polsce bronili swojej decyzji.

Najpierw sprawę wyjaśniała Barbara Nowacka, a następnie Izabela Leszczyna. „Widząc jak bardzo ta decyzja dotknęła moich wyborców, żałuję, że jako klub nie podjęliśmy innej i uważam ją za błąd, także to, że zagłosowałam za, bo nawet dobre rozwiązania przyjęte w złym czasie, są złymi rozwiązaniami. Samego rozwiązania będę jednak bronić” – napisała w felietonie opublikowanym przez natemat.pl.

Tymczasem decyzję Platformy Obywatelskiej skrytykował jej wieloletni szef – Donald Tusk. Były premier zwrócił uwagę, że z politycznego punktu widzenia sytuacja wygląda tragicznie. „Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie, i to w czasie kryzysu, nie ma racji bytu. Po prostu. Ogarnijcie się, proszę” – zaapelował.

Decyzją PO wstrząśnięty jest także Jakub Szulc, były wiceminister zdrowia w latach 2008-2012. „Rzadko piszę publicznie o polityce. Tym razem się przebrało. To, co zrobiłeś Borys Budka, to polityczne samobójstwo” – stwierdził.

Tako rzecze były wiceminister zdrowia z ramienia PO. https://t.co/h7rTVr74zR — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) August 17, 2020

„Brak wyczucia czasu,klasy i zwykłe polityczne kunktatorstwo.W 5 minut roztrwoniliście majątek zebrany ciężką pracą przez Rafała Trzaskowskiego. Senat tego nie zmieni” – dodał.

Senat tego nie zmieni 😕 — Jakub Szulc (@Kuba_73) August 17, 2020

Źródło: Twitter, sejm.gov.pl