Nie traćcie wiary w Polskę, nie traćcie wiary w samorząd, nie traćcie wiary we Wrocław – apelował wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenc w Konsulacie Generalnym Niemiec. Polityk zasugerował odbudowanie bliskich relacji z Niemcami.

W Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu poruszony został wątek kontrowersyjnego spotu Prawa i Sprawiedliwości oraz przerwanie przez posła Konfederacji Grzegorza Brauna spotkania w Niemieckim Instytucie Historycznym.

Wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenc przybliżył słuchaczom sytuację. – W spocie jednej z partii politycznych haniebnie zagrano pamięcią ofiar Auschwitz. Niezrównoważony osobnik z mandatem posła rozbił ważne spotkanie polsko – niemieckie. Wiecie Państwo, że nie tak powinny wyglądać relacje polsko – niemieckie – przekonuje.

Zastępca Jacka Sutryka daje do zrozumienia, że relacje polsko-niemieckie powrócą na odpowiedni poziom. – Nie traćcie wiary w Polskę, nie traćcie wiary w samorząd, nie traćcie wiary we Wrocław – apelował.

Podczas swojego wystąpienia wiceprezydent Wrocławia zapewnił także zgromadzonych, że wkrótce może nas czekać wyraźne ocieplenie na linii Warszawa-Berlin. – Chce was zapewnić, że wkrótce nadejdą dni, kiedy Polska znowu zacznie się uśmiechać. A wiecie do kogo uśmiechnie się jako pierwsza? Do Niemiec! – podkreślił.

Wiceprezydent Wrocławia @SebastianLorenc @Platforma_org i jego wczorajsze „występy” w niemieckim konsulacie. Skandal to mało powiedziane pic.twitter.com/0Z6vgQuiSy — Janusz Życzkowski (@zyczkowski) June 1, 2023