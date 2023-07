Widzowie dostrzegli pewną zmianę w „Faktach TVN”. Okazuje się, że pośrednio ma to też wpływ na „Wiadomości TVP”.

Główne wydania „Faktów” emitowane od poniedziałku do czwartku są… dłuższe. Trwają teraz 34 minuty, a nie 31 minut jak to miało miejsce dotychczas. Okazuje się, że pośrednio ma to wpływ na „Wiadomości TVP”, czyli sztandarowy program informacyjny emitowany przez telewizję publiczną.

W momencie, gdy „Fakty” zostały wydłużone o trzy minuty nie kończą się przed „Wiadomościami TVP”, lecz trwają jeszcze w momencie, gdy program na antenie telewizji publicznej jest już emitowany.

– Natomiast od piątku do niedzieli program jest znacznie krótszy (chyba, że w dniu emisji wydarzyło się coś bardzo ważnego), trwa zwykle 25-28 minut – podaje z kolei branżowy serwis wirtualnemedia.pl.

To kolejny raz, gdy „Fakty” zostają wydłużone. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce pod koniec 2021 roku. Wówczas z ok. 24 minut do 31 minut.

