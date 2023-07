Artur Barciś wydał na Facebooku pilne oświadczenie. Dotyczy ono medialnych doniesień na jego temat. Aktor zareagował stanowczo.

Ostatnio w przestrzeni medialnej zrobiło się głośno o tym, że Artur Barciś porzucił religię i dokonał aktu apostazji. Ta informacja odbiła się szerokim echem. Było o tym na tyle głośno, iż zareagować musiał sam zainteresowany.

Barciś zamieścił wpis w serwisie społecznościowym Facebook, w którym odniósł się do medialnych doniesień na swój temat. Aktor wydał stanowcze oświadczenie, w którym wyjaśnił jaka jest prawda.

– Ponieważ kolejny raz pisze się o mnie nieprawdę, jestem zmuszony zareagować. Wbrew temu co napisał wczoraj Super Expres, a wcześniej wiele innych pism, nigdy nie dokonałem aktu apostazji – napisał aktor znany m.in. z popularnego serialu pt. „Miodowe Lata”.

Barciś dodał, że choć aktu apostazji nie dokonał, to mimo wszystko nie chodzi do kościoła. Artysta uważa, że podobnie postępuje „większość Polaków”. – Po prostu, jak większość Polaków, nie chodzę do Kościoła. Wolę chodzić do lasu – napisał.

