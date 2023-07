Platforma Obywatelska apeluje do rządu, by skorzystał z mechanizmu relokacji. Borys Budka przekonuje, że w grę wchodzą wielkie pieniądze. Polityk dostał brutalną odpowiedź.

Sejm nie zgodził się na zgłoszony przez szefa klubu KO Borysa Budkę wniosek ws. ogłoszenia przerwy i zwołania Konwentu Seniorów. Polityk chciał uzupełnić porządek obrad o punkt dot. rozpatrzenia uchwały wzywającej rząd do „skorzystania z przewidzianych prawem Unii Europejskiej mechanizmów solidarnościowych i zapewnienia prawnych interesów RP”.

– To nie czas, aby w KPRM urządzać polityczne happeningi z nic nie mogącym załatwić premierem Rzeczpospolitej Polskiej – podkreślił Budka. – Dzisiaj jest czas, aby powiedzieć Polakom prawdę: Polacy ponieśli wielki wysiłek pomocy uchodźcom z Ukrainy i ten wysiłek będzie doceniony przez kraje UE – dodał.

Polityk PO przekonuje, że obóz rządzący kłamie ws. mechanizmu dot. przymusowej relokacji. – Skorzystajcie z mechanizmów: 2 miliardy euro przeznaczonych środków na pomoc dla Polski – powiedział.

Do wypowiedzi Budki odniósł się szef komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel. Polityk Prawa i Sprawiedliwości wystąpił z przeciwnym wnioskiem do byłego szefa PO. Wezwał Budkę, by nie ukrywał, że chodzi o „przymusową relokację nielegalnych emigrantów”.

– Niech nie mówi o mechanizmach solidarnościowych, niech nie mówi o korzystaniu z jakichś narzędzi. Ta solidarność ma polegać na tym, że jeśli się nie zgodzimy, to mamy płacić pieniądze, dobrze o tym wiecie – powiedział.

– Nie ma żadnego automatyzmu, będzie to uznaniowa decyzja Komisji Europejskiej i to, o co walczycie byłoby skazaniem Polski na obowiązkowe przyjęcie nielegalnych emigrantów – dodał.