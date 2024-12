Ogromne szczęście miało dwóch naszych rodaków. Zgarnęli potężną kasę w loterii Eurojackpot i to w Wigilię.

Eurojackpot to popularna loteria, w której uczestniczą gracze z aż 18 krajów europejskich, w tym również z Polski. W ostatnim losowaniu, które odbyło się 24 grudnia, główna wygrana wynosiła 100 mln zł. Ostatecznie nie trafił jej nikt, jednak ten dzień był szczęśliwy dla dwóch naszych rodaków.

W losowaniu padły następujące wyniki: 36, 15, 39, 28, 9 oraz dodatkowe liczby 6 i 7. Dwaj Polacy zgarnęli po 1,47 mln zł, czyli prawie 1,5 mln w polskiej walucie. Oprócz nich wielu graczy zgarnęło mniejsze nagrody pieniężne.

Kolejne losowanie w ramach loterii Eurojackpot odbędzie się 27 grudnia. Wówczas główna nagroda będzie opiewać na – bagatela – 150 mln zł. To gigantyczne pieniądze, na które zęby ostrzy sobie z pewnością wielu graczy.

Eurojackpot, gra liczbowo losowa, zyskała popularność dzięki wielkim wygranym. Polska przystąpiła do niej w 2017 roku. Losowania odbywają się we wtorki i piątki, a cena za jeden zakład wynosi 12,50 zł. Gracze typują pięć z 50 liczb plus dwie z 12.

