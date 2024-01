Wielki powrót w polskich restauracjach McDonald’s. Wielu klientów czekało na ten ruch, chociaż raczej mało kto się tego spodziewał.

Wielu z nas przyzwyczaiło się, że kupony zniżkowe w restauracji McDonald’s dostępne są wyłącznie w aplikacji. W przeszłości dostępne były natomiast w wersji papierowej. Ten format odszedł jednak do lamusa wiele lat temu.

Tymczasem okazuje się, że papierowe kupony powróciły! Wiele osób się tego nie spodziewało, chociaż lwia część na to czekała. Wiele wskazuje na to, że kupony są wrzucane do skrzynek pocztowych w miastach, gdzie funkcjonują restauracje McDonald’s.

Z pewnością jest to ukłon w stronę klientów, którzy pamiętają dawne czasy i kupony w wersji papierowej – w przeszłości bardzo popularne. Niewykluczone też, że niektórzy po prostu niechętnie korzystają z aplikacji, a kupony w „oldschoolowej” formie mają ich zachęcić do wykorzystywania zniżek i promocji.

– Do restauracji sieci McDonald’s powracają papierowe kupony – podał na Twitterze serwis thepolandnews, który do swojego tweeta dołączył zdjęcie rzeczonych kuponów.

Do restauracji sieci McDonald’s powracają papierowe kupony pic.twitter.com/pupQC8nFaZ — 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) January 5, 2024

Przeczytaj również: