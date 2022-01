„Wake up!” to hasło tegorocznej edycji wizyty duszpasterskiej w akademikach Politechniki Bydgoskiej. Na TikToku hitem okazało się nagranie, w którym ks. Piotr Wachowski pojawia się w jednym ze studenckich pokoi. To, co tam zastaje, wywołało ogromne rozbawienie.

Organizatorami kolędy w bydgoskich akademikach był Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”. „Izolacja, złe samopoczucie, brak aktywności, osłabiły nie tylko odporność naszego organizmu, ale również psychiki i ducha. Dlatego, poprzez artystyczne zaangażowanie i radosną ewangelizację, chcemy zaprosić studentów do solidnego, pozbawionego marazmu i apatii, zaangażowania się w twórcze przeżywanie codzienności” – mówił ks. Piotr Wachowski.

I pewnie o wizycie duszpasterskiej nie byłoby tak głośno, gdyby nie jedno z nagrań zamieszczonych na TikToku. Widać na nim, jak ks. Wachowski wchodzi do jednego z pomieszczeń mówiąc: „i to jest porządny pokój”.

Po chwili student pokazał mu ukryty za drzwiami worek na śmieci, z którego zaczęły wysypywać się puszki po piwie. Ksiądz przyjął to z dużym uśmiechem i jeszcze przez jakiś czas żartował ze studentami. „Ksiądz nas kolędą zaskoczył w akademiku. A tam 200 puszek po browarach na ziemi” – napisał autor nagrania.

Internauci zachwyceni są jednak reakcją księdza na całą sytuację. W sieci nie brakuje pozytywnych komentarzy na jego temat.

