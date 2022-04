Wielka Brytania przekaże Polsce czołgi Challenger 2 po to, by nasz kraj w zastępstwie wysłał do Ukrainy swoje maszyny T-72. O wymianie poinformował brytyjski minister obrony narodowej.

Oprócz czołgów Challenger 2 dla Polski, Wielka Brytania bezpośrednio wysyła Ukrainie też opancerzone wozy bojowe. Jak pisze BBC cytowane przez RMF FM, oświadczenie w tej sprawie ma później przekazać Ben Wallace.

Premier Boris Johnson przebywa z wizytą w Indiach. Podczas konferencji w Delhi mówił, że do Polski wysłano „uzupełnienie”, aby ta mogła przekazać sprzęt już bezpośrednio na Ukrainę. Nie powiedział jednak, że chodzi o czołgi Challenger 2.

Johnson dopuścił możliwość, że ostatecznie wojnę może niestety wygrać Rosja. „Istnieje „realistyczna możliwość”, że rosyjskie bombardowania Ukrainy będą trwać do końca przyszłego roku, a nawet, że Rosja będzie w stanie wygrać trwającą wojnę” – powiedział.

Premier Wlk. Brytanii ocenił jako realne doniesienia wywiadu o tym, że wojna może trwać nawet do końca przyszłego roku, a ostatecznie może wygrać Rosja. „Putin dysponuje ogromną armią. Jego sytuacja polityczna jest bardzo trudna, ponieważ popełnił katastrofalny błąd. Jedyną opcją, jaką ma teraz do dyspozycji, jest kontynuowanie tego przerażającego podejścia, na czele z artylerią, by próbować skruszyć Ukraińców. Jest już bardzo blisko zdobycia przesmyka lądowego w Mariupolu. Obawiam się, że na tym etapie sytuacja jest nieprzewidywalna. Musimy być realistami w tym względzie” – powiedział Johnson.

Źr. RMF FM