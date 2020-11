Koalicja Obywatelska oraz Lewica wnioskują o dymisję Jarosława Kaczyńskiego. – Ten wniosek jest nie tylko bardzo potrzebny. On jest absolutnie konieczny – powiedział szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgodnie krytykują działania policji w czasie ostatnich protestów ws. aborcji. Przedstawiciele obu formacji poinformowali o złożeniu wniosku o odwołanie wicepremiera ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego. Politycy opozycji uważają, że to właśnie prezes PiS ponosi odpowiedzialność za napiętą atmosferę w kraju.

„Pierwszy raz w historii mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Jarosław Kaczyński na wniosek opozycji musi stanąć przed Wysoką Izbą, żeby zdać relacje z tego, co do tej pory zrobił, a raczej czego nie zrobił” – podkreślił Cezary Tomczyk.

Opozycja składa wniosek o dymisję Jarosława Kaczyńskiego. „Nie może być tak, że policja używa pałek teleskopowych wobec 14- i 15-letnich dziewczynek”

Szef klubu KO informuje, że politycy Lewicy zadeklarowali poparcie dla wniosku, poprzez złożenie na nim swoich podpisów. Z kolei przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego mają poprzeć wniosek w głosowaniu.

„Dzisiaj jedność opozycji jest absolutnie potrzebna. Dzisiaj widzimy, co dzieje się na ulicach polskich miast. Widzimy, że Polska przez PiS stała się krajem głęboko chorym na wielu płaszczyznach: tego co dzieje się na ulicach, jak policja traktuje protestujących, na płaszczyźnie edukacji, zdrowia” – powiedział Tomczyk.

Przedstawiciel największej partii opozycyjnej w Sejmie narzekał na działania podjęte przez policjantów. „Nie może być tak, że policja jest przebrana za kiboli. Nie może być tak, że policja używa pałek teleskopowych wobec 14- i 15-letnich dziewczynek, które chcą protestować w sprawie pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego” – stwierdził.

„Nie może być tak, że wicepremier Jarosław Kaczyński, który de facto rządzi Polską, traci kontakt z rzeczywistością, że Polska jest dzisiaj w stanie być przeciwko 25 krajom UE tylko po to, żeby rozgrywać sprawy wewnętrzne ze Zbigniewem Ziobrą” – dodał.

Źródło: 300polityka.pl, Facebook/ Platforma Obywatelska