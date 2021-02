Te wydarzenia nie mogły przejść bez echa. Kuba Wojewódzki na łamach tygodnika „Polityka” odniósł się do głośnego ostatnio przejścia Agustina Egurroli do Telewizji Polskiej. Pogratulował również Marzenie Rogalskiej jej decyzji.

W ostatnim czasie zrobiło się gorąco na rynku mediowym. Z jednej strony do ekipy programu „Dance, Dance, Dance” emitowanego w TVP dołączył Agustin Egurrola. Choreograf przez lata związany był ze stacją TVN, gdzie był jurorem programów „You can dance” oraz „Mam talent!”. Z drugiej strony z Telewizji Polskiej po 12 latach odeszła Marzena Rogalska.

Do całej sytuacji na łamach tygodnika „Polityka” odniósł się Kuba Wojewódzki. Dziennikarz w cięty sposób zadrwił z Egurroli. „Nowymi jurorami w show TVP2 pt. „Dance, Dance, Dance” będą zawodniczka walk wszelakich Joanna Jędrzejczyk oraz tancerz Agustin Egurrola. Świetny czas na transfer. Oboje będą oceniać, jak bardzo elastyczni są inni. Bo jak elastyczni potrafią być oni, to już wiemy” – napisał.

Wojewódzki o Egurroli: „Widocznie teraz pomyślał sam”

Wojewódzki odniósł się również do przeszłości Egurroli w TVN. „Kinga Rusin i Michał Piróg, byli współpracownicy Agustina Egurroli, mocno i krytycznie odnieśli się do jego decyzji o przejściu do TVP. O Agustinie krąży taka opowieść, że w programie „Mam talent” zawsze pytał reżysera, jakie powinien mieć zdanie. Widocznie teraz pomyślał sam” – dodał.

To jednak nie wszystko. Kuba Wojewódzki na łamach „Polityki” pogratulował również Marzenie Rogalskiej, która po 12 latach pracy podjęła decyzję o odejściu z Telewizji Polskiej. „Rogalska po 12 latach pracy odchodzi z TVP” – napisał. „Gratuluję. A jej koleżanki i koledzy? Jak na nich patrzę, to myślę, że samo sobie na siebie zasłużyli” – dodał.

