Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że Sojusz jest gotowy wspierać Ukrainę przez cały czas trwania wojny. Stwierdził, że rosyjska agresja może się przeciągać i trwać „miesiącami i latami”.

Na ten moment wciąż trudno przewidzieć scenariusze zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wielu ekspertów uważa, że bitwa o Donbas może ciągnąć się długimi miesiącami, ponieważ teren jest trudny do zdobycia a siły porównywalne. Ukraina nie może przejść do ofensywy co najmniej do połowy czerwca, ponieważ wtedy dotrze tam na tyle dużo zachodniego sprzętu, że wojsko będzie w stanie przełamać opór Rosjan.

Jednocześnie NATO zapewnia, że niezależnie od długości trwania wojny, Ukraina będzie otrzymywała wsparcie. „Istnieje absolutna możliwość, że ta wojna będzie się przeciągać i trwać miesiącami i latami” – powiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. „NATO jest gotowe, żeby przez cały ten czas wspierać Ukrainę” – dodał.

Jak zaznaczył Stoltenberg, NATO zamierza pomagać Ukrainie między innymi w przechodzeniu ze starej, postsowieckiej broni na nowoczesny sprzęt wojskowy, jakim dysponują państwa Zachodu. Już teraz na Ukrainę trafia coraz więcej sprzętu nie tylko pochodzącego z magazynów państw dawnego bloku wschodniego, ale również nowoczesnych maszyn zachodnich. Jednocześnie Zachód szkoli ukraińskich żołnierzy z obsługi nowoczesnego sprzętu.

Źr.: Radio ZET