Doda i Smolasty wystąpili razem na koncercie Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Zaśpiewali dwa swoje największe hity. Ich występ wzbudził ogromne emocje widowni. W trakcie doszło jednak do wpadki. Jak zareagowali piosenkarze? Internauci są pod wrażeniem.

Tegoroczna impreza Polsatu odbywała się w pięknej scenerii toruńskiego rynku. Na Sylwestrowej Mocy Przebojów wystąpili czołowi artyści polskiej sceny muzycznej: Kombii, Lady Pank, Enej, Grzegorz Hyży, Karol Kolorek, Sławek Uniatowski i Vix.N. Wśród nich znalazła się Doda.

Wokalistka pojawiła się w solowych występach, ale także w duecie ze Smolastym. Razem zaśpiewali dwa największe hity: „Nie żałuję” i „Nim zajdzie słońce”. W trakcie tego pierwszego utworu Smolasty zapomniał swojego tekstu…

Smolasty zapomniał tekstu. Szybka reakcja Dody

Artysta nie zatrzymał się jednak, co mogłoby skończyć się kompromitacją, tylko zareagował uśmiechem. To samo zrobiła Doda, która od razu przeszła do śpiewania swojej zwrotki. „Super, że tak się wydarzyło. Nie śpiewa z playbacku”, „To jest sensacja? Przecież to też człowiek” – piszą internauci.

Przeczytaj również: