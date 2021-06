Wyjątkową naiwnością wykazał się pewien 31-latek, którego polska policja poszukiwała od 5 lat. Mężczyzna wpadł, bo udzielił wywiadu dziennikarzowi. Analiza medialnego wywiadu opublikowanego na popularnym kanale internetowym doprowadziła do jego zatrzymania w Hiszpanii. 31-latek trafił już do Polski, gdzie osadzono go w areszcie śledczym.

Organy ścigania od 2016 r. poszukiwały 31-letniego mieszkańca Leszna. Podejrzewano go o kradzieże z włamaniami. Prokuratura Rejonowa w Wolsztynie wystawiła za nim list gończy. Leszczyńscy policjanci ustalili w prowadzonej sprawie poszukiwawczej, że podejrzany opuścił granice kraju i ukrywa się w Hiszpanii.

Czytaj także: Selekcjoner Danii atakuje UEFA po zawale Eriksena. Padły mocne słowa

Podejrzany pozostawał nieuchwytny, więc po dwóch latach Prokuratura Okręgowa w Poznaniu na wniosek wolsztyńskiej prokuratury wydała za podejrzanym Europejski Nakaz Aresztowania.

Wpadł, bo udzielił wywiadu

Miejsce pobytu podejrzanego ustalono w dość kuriozalnych okolicznościach. W ubiegłym roku jeden z leszczyńskich policjantów zajmujący się poszukiwaniami, podczas przeglądania popularnego kanału internetowego natrafił na nagranie wywiadu udzielonego polskiemu dziennikarzowi przez Polaka mieszkającego w Barcelonie. Rozpoznał w nim mieszkańca Leszna poszukiwanego od kilku lat przez organy ścigania.

Rozmowa z dziennikarzem okazała się dla poszukiwanego wyjątkowo pechowa. Wpadł, bo udzielił wywiadu, na który natrafił policjant. Analiza informacji zawartych w nagraniu oraz miejsca jego wykonania pozwoliła na przekazanie przez leszczyńskich kryminalnych precyzyjnych informacji policji hiszpańskiej. W Hiszpanii szybko doszło do zatrzymania podejrzanego.

Czytaj także: Hajto: „Lewandowski działa destrukcyjnie na zespół”

Na początku czerwca policjanci przekonwojowali podejrzanego do Polski i obecnie przebywa w areszcie.

Źr. Policja Leszno