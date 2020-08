Lech Wałęsa zamieścił w mediach społecznościowych zaskakujący wpis. Odniósł się w nim między innymi do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, a także do wiary katolickiej.

29 września Lech Wałęsa skończy 77 lat. Były prezydent urodził się w 1943 roku. Obecnie nie uczestniczy już aktywnie w życiu politycznym, chociaż niejednokrotnie komentuje to, co dzieje się w kraju. W ostatnich latach stanowczo wypowiada się przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości.

Teraz Wałęsa zamieścił w mediach społecznościowych zaskakujący wpis. Opatrzony został zdjęciem, na którym widać przebywających w kościele prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. „Panie Boże wybacz mi i daj siłę bym mógł pomieścić się z Tymi ludźmi w tej samej wierze. Z zachowań i mojej wiedzy o tych ludziach: biskupie Głódziu, Tadeuszu Rydzyku, Jarosławie Kaczyńskim, Mateuszu Morawieckim, albo ja albo Oni nie mieścimy się w kanonach tej Wiary” – napisał.

Lech Wałęsa zakończył swój wpis słowami odnoszącymi się do „rozliczenia”. „Mam 77 lat za chwilę przeniosę się do wieczności i muszę to powiedzieć przed zbliżającym się BOSKIM rozliczeniem” – dodał.

Źr.: Facebook/Lech Wałęsa