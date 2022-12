Za nami już wszystkie mecze fazy grupowej na tegorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Wiele zespołów żegna się z turniejem, tak jak Urugwaj, który pomimo wygranej w ostatnim meczu nie zdołał awansować. Po meczu kamery uchwyciły, jak wściekły urugwajski piłkarz Edinson Cavani po prostu zdemolował ekran VAR.

Urugwaj do ostatniej chwili mógł awansować do 1/8 finału, ale koniecznie musiały zaistnieć określone warunki. Potrzebna była wygrana nad Ghaną, co udało się osiągnąć. Kluczowy jednak okazał się wynik równoległego spotkania Korei Południowej z Portugalią.

Gdyby Koreańczycy stracili punktu, to dałoby awans Urugwajowi. Korea zdołała jednak wygrać. Sytuacja się skomplikowała, bo Urugwaj i Korea miały taką samą liczbę punktów, a co więcej identyczny bilans bramek. W tej sytuacji decydowała regułą fair play, czyli liczba żółtych i czerwonych kartek. W tym względzie górą byli Koreańczycy i to oni awansowali.

Urugwajczycy nie kryli wściekłości po meczu. Tym bardziej, że w ich ocenie sędzia nie podyktował należnego rzutu karnego, bo ich zdaniem faulowany był urugwajski piłkarz. Wykorzystanie karnego zmieniłoby bilans bramkowy i dało awans do kolejnej fazy.

Po meczu urugwajski piłkarz Edinson Cavani dał upust swojej wściekłości. Schodząc do szatni zdemolował ekran VAR. Zachowanie piłkarza zostało nagrane przez kibica, a następnie trafiło do sieci.

Lo mejor de Cavani en el mundial pic.twitter.com/7LrpK4qWbN — Mr.Baru (@crearOreventar) December 2, 2022

