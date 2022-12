Selekcjoner polskiej reprezentacji Czesław Michniewicz wystąpił na konferencji prasowej dzień przed meczem 1/8 finału przeciwko Francji. Przyznał, że poszukiwał słabych stron drużyny rywala, ale… ich nie znalazł.

„Na pewno to będzie zupełnie inny mecz niż spotkania fazy grupowej” – przyznał Michniewicz. „Musimy skupić się na sobie. Wiemy, co chcemy poprawić. Francja jest na podobnym poziomie jak Argentyna. Może ma jeszcze więcej indywidualności w składzie, więcej szybszych zawodników na skrzydłach. Jeżeli pokonamy broniących tytułu rywali, to możemy okrzyknąć się na chwilę właśnie mistrzami świata. Marzymy o tym” – podkreślił.

Czytaj także: Hugo Lloris mówił o Polakach. Padło pytanie o rzuty karne

Dziennikarze zapytali, jakie słabe strony zespołu francuskiego odkrył Michniewicz. „Szukałem, szukałem i… nie znalazłem” – odparł z uśmiechem. „Ale na pewno każdy zespół ma takie fazy meczu, gdy popełnia błędy. My na te błędy Francuzów musimy zapracować, dlatego trzeba cały czas wywierać na nich presję” – zaznaczył.

Mecz 1/8 finału mistrzostw świata pomiędzy Polską, a Francją rozpocznie się w niedzielę o godz. 16:00.

Źr. rmf fm