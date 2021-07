Programy nadawane na żywo rządzą się swoimi prawami. Przykładem tego jest występ Karin Ann w „Pytaniu na śniadanie”. Wokalistka zaśpiewała owinięta w tęczową flagę, wspierając w ten sposób społeczność LGBT w naszym kraju.

Do nietypowej sytuacji doszło w środowym „Pytaniu na śniadanie”. Na koniec, swój występ miała słowacka wokalistka Karin Ann. Gdy kamery zostały na nią skierowane, piosenkarka wyciągnęła tęczową flagę, w którą się owinęła.

Karin Ann zwróciła się do społeczności LGBT w Polsce. „Piosenkę dedykuję całej społeczność LGBTQ w Polsce, bo wiecie, jak to wszystko wygląda. Zasługujecie na miłość, zasługujecie na to, aby czuć się bezpiecznie. Jestem z wami, stoję tu z wami i kocham was” – powiedziała.

Taki manifest z pewnością nie spodobał się władzom Telewizji Polskiej. Występu Karin Ann nie można zobaczyć na oficjalnej stronie internetowej „Pytania na śniadanie”, ale w sieci nic nie ginie.

