Sondaż przeprowadzony przez pracownię United Surveys na zlecenie radia RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” wskazuje, jak Polacy wolą oddać głos. Zdecydowania większość badanych woli wybory w formie tradycyjnej polegające na samodzielnym udaniu się do lokali wyborczego i wrzuceniu karty do urny.

Według sondażu aż 45,7 proc. badanych woli, aby wybory prezydenckie odbyły się w sposób tradycyjny. W tej formie tryb korespondencyjny był dopuszczany jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Podobna liczba ankietowanych wskazała, że najlepsze są jednak wybory mieszane. 42,8 proc. respondentów uznało, że ten sposób jest najbardziej odpowiedni. Zakłada on, że chętni mogą się zgłosić po pakiet wyborczy, a następnie go odesłać. Można także samodzielnie pójść do lokalu wyborczego.

Wybory wyłącznie korespondencyjne cieszą się najmniejszą popularnością wśród badanych. Taką możliwość wskazało zaledwie… 5,7 proc. ankietowanych. 5,8 proc. przyznało, że nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Radio RMF FM zwraca uwagę, że wybory wyłącznie korespondencyjnie chętnie wybierały osoby w wieku 25-29 lat. Aż 34 proc. badanych w tej grupie chciałaby wyborów wyłącznie listownych. Na taką formę głosowania wskazało zaledwie 7 proc. osób powyżej 60. roku życia.

Źr. rmf24.pl