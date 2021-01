Wielki wybuch na terenie Oświęcimia (woj. małopolskie). Strażacy walczą z pożarem w zakładach Synthos. Lokalne media donoszą, że najprawdopodobniej doszło do wybuchu jednego zbiornika.

Do zdarzenia doszło około godziny 19. na terenie zakładów chemicznych firmy Synthos. Mieszkańcy Oświęcimia i okolic usłyszeli potężny wybuch poprzedzający pożar. Następnie dostrzegli płomienie i kłęby dymu w okolicach ul. Chemików.

Porywisty wiatr sprawił, że płomienie rozeszły się wyjątkowo szybko. Nieco ponad godzinę od wybuchu ogień zajmuje już trzy hale fabryki. Lokalny portal faktyoswiecim.pl donosi, że doszło prawdopodobnie do eksplozji zbiornika przy ulicy E. Niewykluczone, że w środku znajdował się styren – związek do produkcji polistyrenu. Inna wersja mówi o wybuchu pieca.

Sytuacja rozwija się dynamicznie. Kilkadziesiąt minut temu policja zdecydowała się zamknąć drogi dojazdowe. Na miejsce zdarzenia przybywają kolejne zastępy straży pożarnej.

AKTUALIZACJA: Komunikat Synthos

Firma opublikowała komunikat, w którym poinformowano, że do zdarzenia doszło ok. godz. 18:46. Eksplozja była wynikiem „zapłonu w urządzeniu oczyszczania powietrza z instalacji do produkcji kauczuku”.

” Sytuacja jest opanowana, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Nie nastąpiła nadmiarowa emisja do atmosfery oraz do wód, ciągi technologiczne są wyłączone z ruchu” – czytamy

Synthos w Oświęcimiu, lepiej zamknijcie okna Ci co blisko mieszkaja 😱 pic.twitter.com/p5ACn7udW3 — Kris (@KrisNowak81) January 7, 2021

Wybuch na terenie firmy chemicznej Synthos w Oświęcimiu.



Trwa akcja. Na miejscu działają strażacy ze służby zakładowej, a także jednostki zawodowe i ochotnicze – poinformował rzecznik straży mł. bryg. Zbigniew Jekiełek.



Nie ma informacji, by komukolwiek coś się stało. pic.twitter.com/ewyv36ImJv — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) January 7, 2021