Potężna eksplozja w Bejrucie wstrząsnęła nie tylko Libanem, ale całym światem. W sieci pojawiło się mnóstwo nagrań ukazujących moment katastrofy, jak następujące po niej zniszczenia. Dokładnie w chwili wybuchu w mieście odbywała się sesja ślubna. Fotograf uchwycił moment wybuchu.

Chwilę potężnego wybuchu w Bejrucie uchwyciła kamera fotografa ślubnego Mahmouda Nakiba. Mężczyzna realizował sesję ślubną i w chwili eksplozji filmował pannę młodą pozującą w białej sukni. W pewnym momencie dochodzi do potężnej eksplozji, która odrzuca kobietę. Na nagraniu widzimy jeszcze poważne zniszczenia do jakich doszło na skutek silnej fali uderzeniowej.

Do potężnej eksplozji doszło we wtorek po godzinie 18:00 w Bejrucie. Na skutek wybuchu zginęło co najmniej 135 osób, a około 5 tys. odniosło obrażenia. Setki tysięcy osób straciły dach nad głową. Znaczna część miasta została zniszczona. Władze szacują straty na kilkanaście miliardów dolarów.

Czytaj także: Eksplozja w Bejrucie: Setki tysięcy mieszkańców bez dachu nad głową. Zareagował premier Polski

Z ustaleń libańskich władz wynika, że źródłem wtorkowej eksplozji w Bejrucie był pożar spowodowany pracami spawalniczymi w magazynach. Na terenie obiektów znajdowało się ponad 2700 ton saletry amonowej (azotanu amonu) skonfiskowanej kilka lat wcześniej.

Źr. rmf24.pl; wmeritum.pl