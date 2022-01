Naprawdę szkoda, by tak błyskotliwe riposty marnowały się na Twitterze! – zaapelował Robert Mazurek do wicepremiera Jacka Sasina. Pomiędzy dziennikarzem RMF FM i politykiem doszło do oryginalnej wymiany zdań…

Zaczęło się od komentarza wicepremiera Jacka Sasina, któremu najwyraźniej nie spodobała się dygresja Roberta Mazurka w programie RMF FM z udziałem Marcina Przydacza.

„Odsłuchałem dzisiejszą rozmowę z Markiem Przydaczem i pańskiej tam opinii. I powiem tak. Turów to wina Sasina mniej więcej w podobnym stopniu, jak Mazurka” – napisał wiceszef rządu PiS.

Panie redaktorze @wina_Mazurka. Odsłuchałem dzisiejszą rozmowę z @marcin_przydacz i pańskiej tam opinii. I powiem tak. Turów to wina Sasina mniej więcej w podobnym stopniu, jak @wina_Mazurka. — Jacek Sasin (@SasinJacek) January 20, 2022

Robert Mazurek, który unika politycznych wątków na Twitterze postanowił zrobić wyjątek. „Wielce Szanowny Panie Ministrze Jacku Sasinie. Naprawdę szkoda, by tak błyskotliwe riposty marnowały się na Twitterze!” – zaapelował.

„Może jednak znajdzie Pan chwilę, by podzielić się nimi ze słuchaczami RMF i ze mną? Odwagi wszak Panu nie brakuje, czas na pewno się znajdzie. Kiedy Pan wpadnie?” – napisał dziennikarz RMF FM.

Wicepremier postanowił zareagować na wyzwanie, choć trudno określić, czy zamierza wziąć udział w programie. „Szanowny Panie Redaktorze, dobrze wspominam nasze słowne potyczki i wizyty w RMF. Nadzieję żywię, że już niedługo znajdziemy czas na rozmowę” – napisał Sasin.

Mazurek jest jednak nieustępliwy. „Wspomina je Pan Premier tak dobrze, że nie tylko nie przyjmuje zaproszeń, ale i nie odbiera telefonów Twarz ze łzami radości. Niemniej jednak nie ma co czekać, bo nie daj Boże ktoś pomyśli, że kluczymy. Kiedy Pan Premier ma czas?” – dopytuje.