Całkowicie zablokowana była trasa S7 w województwie mazowieckim. W miejscowości Dębina doszło do wypadku, w wyniku którego rannych zostało dwóch robotników. Sprawcą był kierowca ciężarówki.

Do zdarzenia doszło na trasie S7 w miejscowości Dębina na trasie Płońsk-Warszawa. Ciężarówka wjechała tam w tył pojazdu służb drogowych. Doszło do potrącenia dwóch robotników, którzy karetką zostali zabrani do szpitali. Policja poinformowała, że byli przytomni.

Sprawca wypadku to 48-letni mieszkaniec gminy Czerwieńsk. Robotnicy, którzy ulegli wypadkowi, to z kolei 39-letni mieszkaniec Mińska Mazowieckiego oraz 35-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego. Wiadomo, że kierowca ciężarówki w momencie wypadku był trzeźwy.

Utrudnienia po wypadku trwały około dwie godziny. Policja zorganizowała objazd drogą nr 579.

Źr.: Radio ZET