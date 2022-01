Mieszkanka gminy Oborniki Śląskie odpowie przed sądem za znęcanie się nad zwierzęciem. Z relacji świadków wynika, że podejrzana wywiozła psa sąsiadów do lasu i go tam porzuciła. Wcześniej zwierzę wbiegło na jej posesję. Naraziła tym samym czworonoga na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich po analizie dowodów zebranych w sprawie zatrzymali mieszkankę gminy Oborniki Śląskie i przedstawili jej zarzut znęcania się nad zwierzęciem, co zgodnie z obowiązującymi przepisami zagrożone jest karą nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Z relacji świadków, jak również z przeprowadzonych przez policjantów czynności procesowych wynika, że kobieta wywiozła psa sąsiadów do lasu, który jest położony aż kilkanaście kilometrów dalej. Następnie pozostawiła tam zwierzę, narażając je na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Stwierdziła, że uczyła tak w związku z faktem, że jest skonfliktowana ze swoimi sąsiadami – właścicielami czworonoga.

Na szczęście błąkającego się w lasach położonych w gminie Brzeg Dolny psa zauważył mężczyzna. Następnie zawiózł go do weterynarza. Dzięki temu, że go oznakowano, po udzieleniu pomocy czworonoga zwrócono właścicielce.

Policjanci przypominają, że każdy, kto jest świadkiem popełnienia przestępstwa, a zgodnie z obowiązującym prawem jest nim między innymi znęcanie się nad zwierzęciem, powinien poinformować o tym fakcie odpowiednie służby. Zajmie to chwilę, a może pomóc niewinnej istocie.

