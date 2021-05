O jedną czwartą urosła liczba prób samobójczych wśród nieletnich – alarmuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Coraz więcej młodych osób ma poważne problemy, a próby samobójcze często są wołaniem o pomoc.

„Dziennik Gazeta Prawna” powołując się na dane policyjne informuje, że wśród nieletnich o jedną czwartą urosła liczba prób samobójczych w tym kwartale, w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Według oficjalnych danych, w pierwszym kwartale 2021 roku próbę odebrania sobie życia podjęło 271 nieletnich. Może się jednak okazać, że skala jest zdecydowanie większa.

Według szacunków naukowców, na każdą śmierć samobójczą dziecka przypada do 20 prób. W pierwszym kwartale 2021 roku życie odebrało sobie 19 nieletnich, co oznacza, że prób samobójczych mogło być nawet 400. To alarmujące dane pokazujące skalę problemu.

Halina Flisiak-Antonijczuk, dyrektor Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu, mówiła w rozmowie z „DGP”, że próby samobójcze często są wołaniem o pomoc. „Obserwując, jakie dzieci przychodzą do nas na oddział, widzimy wyraźnie, że główne przyczyny takich prób to depresja, zaburzenia nastroju, bezsenność i napady lękowe” – powiedziała.

Alarmujące dane dotyczą również seniorów powyżej 65. roku życia. „DGP” podaje, że w pierwszym kwartale 2021 roku, w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, liczba prób samobójczych u seniorów wzrosła o 14 procent. Eksperci oceniają, że głównym czynnikiem była tu śmierć partnera, do której, ze względu na pandemię, mogło dochodzić częściej.

Czytaj także: Filip Chajzer wyznał, że cierpi na depresję. „Tylko rodzina i przyjaciele wiedzieli na jakie dno spadłem”

Źr.: DGP