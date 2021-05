Nagranie z ukrytej kamery ujawniło odrażające zachowanie opiekunki wobec 20-letniej dziewczynki. Rodzice zamontowali ją po tym, jak zauważyli, że dziecko dziwnie się zachowuje. Kobieta została już zatrzymana.

Do całej sytuacji doszło w amerykańskim stanie Ohio, gdzie 21-latka została zatrudniona do opieki nad 20-miesięczną dziewczynką. Rodzice dziecka po pewnym czasie zauważyli, że dziewczynka dziwnie się zachowuje. Po czasie spędzonym z opiekunką, dziecko zaczęło zasłaniać sobie twarz dłońmi. Rodzice postanowili zamontować ukrytą kamerę, która ujawniła przerażającą prawdę.

Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, jak dziewczynka próbuje zajrzeć na telefon opiekunki, która leży odwrócona do niej tyłem. Wówczas 21-latka kilka razy uderza dziecko w twarz. Prawnik Emmanuel Olawale w rozmowie z NBC News 8 zauważa, że dziewczynka nie krzyczała, co może świadczyć o tym, że bita była regularnie.

Cała sprawa została zgłoszona na policję. Opiekunka zostałą już zatrzymana pod zarzutami znęcania się nad dzieckiem i narażenia go na niebezpieczeństwo.

Źr.: YouTube/NBC4 Columbus