Nie tak miało wyglądać zakończenie roku szkolnego w miejscowości Żukowo. 17-latek wyciągnął nóż i zaatakował nim swoich szkolnych kolegów. Sprawcę ujęła policja i odprowadziła go na komendę. Trójka rannych nastolatków trafiła do szpitala.

Wstrząsające sceny rozegrały się w Żukowie około godziny 9:00 w zakończenie roku szkolnego. W miejscowym parku 17-latek zaatakował w parku trzy osoby w wieku 14, 16 i 17 lat.

Policjanci błyskawicznie zatrzymali sprawcę. Wpadł on w ich ręce już kilkanaście minut po ataku, gdy na przystanku chciał wsiąść do nadjeżdżającego autobusu. Mundurowi zabezpieczyli nóż i doprowadzili sprawcę do jednostki policji.

Z ustaleń policjantów wynika, że wszystkie osoby uczestniczące w zajściu to znajomi ze szkoły. Pomiędzy nimi miało dojść do sprzeczki, podczas której 17-latek sięgnął po nóż i ugodził nim kolegów.

„Trwają czynności w tej sprawie, policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia i jego przyczyny. Powiadomiony został prokurator” – przekazała pomorska policja.

Źr. Polsat News