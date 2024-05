Zakopane przeżywa prawdziwy szturm turystów. Jedno z nagrań, które trafiło do sieci zaskoczyło nawet stałych bywalców polskich Tatr.

Weekend majowy sprawił, że do Zakopanego zjechało jeszcze więcej turystów niż zazwyczaj. W szwach pękają Krupówki, oblegane są również górskie szlaki. Niedawno do sieci trafiło nagranie, które dobitnie to ilustruje.

W serwisie TikTok opublikowała je jedna z internautek. Na filmie widzimy kolejkę oczekujących na wejście do Doliny Chochołowskiej. Ogonek jest naprawdę gigantyczny, a ludzie stojąc po bilet musieli czekać naprawdę długo.

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy internautów. Niektórzy z nich powątpiewają, że taka forma spędzania wolnego czasu faktycznie ma coś wspólnego z wypoczynkiem. Inni twierdzą, że takie są uroki Tatr w sezonie oraz przy okazji weekendów majowych. Każdy, kto wybrał się w góry w tym czasie, musi spodziewać się dokładnie takich widoków.

– Byłam na początku kwietnia, trochę słaba pogoda, ale ludzi dosłownie garstka. Cisza i spokój, żadnych tłumów – napisała jedna z internautek sugerując wyjazd w góry w innej porze roku.

