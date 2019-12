Trwa dyskusja wokół słów arcybiskupa Marka Jędraszewskiego o „ekologizmie”. Metropolitę krakowskiego skrytykował Jacek Żakowski. – Co się w głowie tego hierarchy roi, to jest po prostu niesamowite – powiedział na antenie TOK FM.

W wigilijny wieczór w Telewizji Republika ukazał się wywiad z abp. Markiem Jędraszewskim. Podczas rozmowy dziennikarze poruszyli głośny w ostatnim czasie temat kryzysu klimatycznego i zapytali metropolitę krakowskiego, jaki ma stosunek do „ekologizmu”.

„To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki [Greta Thunberg – red.], to coś co się na narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii począwszy od Księgi Rodzajów, gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga” – tłumaczył abp Jędraszewski.

„Naraz wszystko się kwestionuje czyli faktycznie kwestionuje się naszą kulturę, odwraca się cały porządek świata zaczynając od tego, że kwestionuje się istnienie Pana Boga – stwórcy, kwestionuje się także rolę i godność każdego człowieka” – dodał.

Żakowski: Różne brednie tym biednym hierarchom przychodzą do głowy

Fragment wypowiedzi hierarchy wywołał dyskusję, która od kilku dni przetacza się przez polskie media. Część osób zwraca uwagę, że abp Jędraszewski nie użył nawet słowa „ekologizm”, a w trakcie rozmowy podkreślał konieczność dbania o przyrodę i pozytywnie wypowiadał się na temat tzw. grzechu ekologicznego.

W zupełnie innym tonie wypowiedział się Jacek Żakowski w „Poranku Radia TOK FM„. – Różne brednie tym biednym hierarchom przychodzą do głowy – teraz razem wymyślili „ekologizm”, który będzie pewnie jeszcze straszniejszy od gendera i może stanie się nową polską specjalnością – stwierdził publicysta.

Następnie nawiązał do najnowszego wydania „Gazety Polskiej Codziennie”. – „Uszanujmy dzieło boże”, wzywa „GPC”, powołując się na słowa abp. Jędraszewskiego. I niech się to wszystko w końcu rozp… – zdewastujmy do dna i zobaczmy, co się stanie. Może jeźdźcy Apokalipsy się w końcu pojawią? Co się w głowie tego hierarchy roi, to jest po prostu niesamowite – dodał.

Żakowski tłumaczył słuchaczom, że obecny papież Franciszek wielokrotnie zwraca uwagę na potrzebę podjęcia działań na rzecz ochrony przyrody. Podobnie uważał m.in. Jan Paweł II. W tym kontekście publicysta TOK FM wskazał, że nie dziwi go brak nominacji kardynalskiej dla abp. Jędraszewskiego.

– Wcale się nie dziwię, że po raz pierwszy od naprawdę bardzo dawna, metropolita krakowski nie jest kardynałem. I chyba nie zostanie, bo z trudem mieści się w kościelnej normie cywilizacyjnej, która przecież i tak goni rzeczywistość – podkreślił.

