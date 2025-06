Węgierskie służby zatrzymały mężczyznę, który groził przeprowadzeniem zamachu na Viktora Orbana. Jak informują media, jego pogróżki wycelowane były nie tylko w premiera, ale również w inne osoby.

Media informują, że podejrzanego o planowanie zamachu na Orbana ujęto w komitacie Tolna, położonego w centralnej części Węgier. Wiadomo, że to 44-letni mężczyzna. W nagraniach, publikowanych w mediach społecznościowych, obiecywał, że szefa węgierskiego rządu, a także inne osoby.

Sąd zdecydował, że podejrzany najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Sędzia wskazał przy tym na uzasadnione podejrzenie planowania zabójstwa węgierskiego premiera.

Prokuratura wydała w tej sprawie komunikat. Przekazano w nim, że podczas zatrzymania mężczyzny skonfiskowano również „narzędzie umożliwiające odebranie życia”. Nie wyjaśniono jednak, o jakim narzędziu mowa.

44-latek publikował szokujące nagrania w sieci, ale przed zatrzymaniem zdążył je usunąć. Inni internauci jednak skopiowali materiały i nadal są one dostępne w sieci.

Sprawca twierdził, że do takiego czynu popchnęła go rodzinna tragedia. Rzecznik lokalnego sądu przekazał, że biegli badają obecnie stan psychiczny 44-latka. Mężczyźnie grozi od roku do pięciu lat więzienia.

