Ks. Sebastian Picur to duchowny, który prowadzi swoją działalność m.in. w serwisie Tik Tok. Odpowiada tam na pytania internautów. Ostatnio musiał zmierzyć się z nietypowym.

Ksiądz Sebastian Picur posługuje w parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Łańcucie. Na miejscu angażuje się w życie parafialne, ale prowadzi także działalność na innych polach. Szczególnie upodobał sobie serwis Tik Tok, gdzie odpowiada na liczne i czasami kontrowersyjne pytania internautów.

Ostatnio jeden z nich zapytał go o to, czy noszenie popularnych ostatnio minerałów w formie naszyjników jest grzechem. Wiele osób przypisuje bowiem kamieniom rozmaite i wyjątkowe właściwości. Niektóre postrzega się jako te zapewniające dobrobyt, a inne mają odpowiadać z kolei za oczyszczanie energii. Co o tym mówi religia katolicka?

Ks. Sebastian Picur zdecydował się odpowiedzieć na pytanie i nie bawił się przy tym w dyplomację. Stwierdził, że wiara w moce nadprzyrodzone, w tym przypadku znajdujące się w kamieniach, z natury jest grzeszna. Dodał również, że dzieje się tak, jeśli ktoś nosi tego typu wisiorki właśnie z takim zamysłem.

– Co jeśli ktoś nosi minerały, bo mu się podobają, ale nie wierzy w ich moce? – dopytywał internauta nie dając za wygraną i chcąc uzyskać jak najbardziej precyzyjną odpowiedź. – Noszenie minerałów w celach ozdobnych NIE jest grzechem. Czym innym jest cel dekoracyjny, a czym innym magiczny – odparł ksiądz.

Przeczytaj również: