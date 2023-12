Marek Czyż, prezenter programu „19.30”, czyli nowych „Wiadomości”, zwrócił się z odezwą do widzów. Złożył przeprosiny.

Program „19.30” zastąpił „Wiadomości” jako sztandarowy program informacyjny TVP1. Widzowie doceniają zmianę, jednak podkreślają, że format ma pewne nieodciągnięcia. Niektórzy twierdzą natomiast, że choć jest rzetelny – i tego odmówić nie można – to jednak z telewizora nieco wieje nudą.

Głos ws. krytycznych opinii zabrał prezenter programu „19.30”, jego główny prowadzący – Marek Czyż. Dziennikarz zamieścił nagranie na swoim profilu społecznościowym, w którym przeprosił widzów. Zwrócił uwagę na warstwę techniczną programu, która nie jest oceniana najlepiej.

– Muszę was przeprosić na tym etapie za techniczną jakość tego, co wam proponujemy. Na razie inaczej się nie da. Ale wierzcie mi, że już niedługo zaproponujemy wam coś, co naprawdę będzie zasługiwało na waszą uwagę – powiedział Marek Czyż.

Marek Czyż złożył politykom obietnicę

Czyż swoje słowa skierował też bezpośrednio do polityków, szczególnie tych umiejscowionych po prawej stronie sceny. Przyznał, że „nikt im niczego nie odebrał”. Nawiązał w ten sposób do protestów organizowanych przez głównie polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– To jest też odezwa do zwolenników i przedstawicieli naszej polskiej konserwatywnej prawicy. Niczego nie straciliście, nikt wam niczego nie odebrał – oświadczył Czyż i dodał, że będą mieli takie same prawa, jak inni przedstawiciele polskiej sceny politycznej.

– Będziecie mieli, nadal macie takie same prawa jak wszyscy inni przedstawiciele polskiej polityki. Możecie przychodzić, będziecie zapraszani, możecie być gośćmi naszych programów, możecie opowiadać swoje historie, możecie się chwalić swoimi osiągnięciami. Wierzcie mi, my to wszystko opowiemy, naprawdę. Obiecuję wam, że tu się nic nie zmieni. Zmieni się jedno. Już nigdy żaden „dziennikarz” nie potraktuje polityka w studiu tak, jak to się zdarzało jeszcze kilkanaście dni temu. To wam mogę obiecać. Także wam, przedstawicielom polskiej konserwatywnej prawicy – podsumował.

