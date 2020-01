O tym, że stosunki między Meghan Markle a jej ojcem są, delikatnie mówiąc, napięte, wiadomo nie od dziś. Thomas Markle w wywiadzie dla Channel 5 nie pozostawił suchej nitki na decyzji córki i jej męża, którzy poinformowali niedawno o swoim „wystąpieniu” z brytyjskiej rodziny królewskiej.

Konflikt między Meghan Markle i jej ojcem trwa od lat. Thomas Markle niejednokrotnie wypowiadał się krytycznie na temat poczynań córki. Nic więc dziwnego, że i tym razem postanowił skomentować sprawę odejścia Meghan i Harry’ego z brytyjskiej rodziny królewskiej, które to wydarzenie już zostało określone mianem „megxitu”.

Thomas Markle w wywiadzie dla Channel 5 stwierdził wprost, że decyzja jest dla niego zawstydzająca, ponieważ Meghan podjęła ją ze względu na pieniądze. „To jest dla mnie rozczarowujące. Ona dostała to, o czym marzy każda dziewczyna. Każda młoda dziewczyna chciałaby zostać księżniczką, a jej się to udało. Teraz to odrzuca. Wygląda na to, że robi to dla pieniędzy. Najwidoczniej 3 miliony dolarów i 26-pokojowy dom im nie wystarcza. Jest to dla mnie zawstydzające” – powiedział.

Ojciec Meghan stwierdził również, że swoim postępowaniem jego córka i jej mąż przyczyniają się do niszczenia rodziny królewskiej. „Zamieniają instytucję monarchii i rodziny królewskiej w Wallmart z koroną na głowie. To niepoważne. Nie powinni tego robić” – dodał.

Czytaj także: Ile razy skłamał Donald Trump? Zaskakujące zestawienie

Źr.: Gazeta.pl