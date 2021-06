Głośnym echem odbił się wywiad Donalda Tuska na antenie TVN24. Nie brakuje osób, które interpretują słowa szefa EPL jako zapowiedź powrotu do polskiej polityki. Były szef Rady Europejskiej odniósł się między innymi do inicjatyw, jakie pojawiają się ze strony Rafała Trzaskowskiego.

Donald Tusk w rozmowie z TVN24 stwierdził, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by Platforma Obywatelska nie przeszła do historii. Ugrupowanie przechodzi obecnie bardzo poważny kryzys, w sondażach traci nie tylko do Prawa i Sprawiedliwości, ale również do Polski 2050 Szymona Hołowni.

Szef Europejskiej Partii Ludowej odniósł się do inicjatyw, jakie w ostatnim czasie padają ze strony Rafała Trzaskowskiego. Stwierdził, że prezydent Warszawy ma jego pełne wsparcie. „Inicjatywa Campus, który ma być forum dyskusji młodych pod koniec lata, inicjatywy, o których mówił Trzaskowski po wyborach prezydenckich, to wszystko kwestia pewnych planów i koncepcji na przyszłość. Bardzo dobrze i rozumiem i będzie mógł prezydent Trzaskowski liczyć na moje pełne wsparcie, że jest ewidentna potrzeba mobilizacji i sygnału nadziei dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie chcieli się wiązać z polityką czy obecnymi nadziejami politycznymi” – stwierdził.

Zdaniem Donalda Tuska, jeżeli Rafałowi Trzaskowskiemu uda się przekonać elektorat do głosowania na ugrupowania opozycyjne, będzie z tego korzyść dla Polski,. „Jeśli Rafałowi Trzaskowskiemu uda się zmobilizować zarówno do myślenia, do rozmowy, a później do głosowania na którąś z partii opozycyjnych, najlepiej z mojego punktu widzenia, gdyby to była Platforma, to tak czy inaczej będzie to z korzyścią dla Polski” – powiedział.

Żr.: TVN24