Donald Tusk zapowiedział na antenie TVN24, że „jest gotów zrobić wszystko”, aby Platforma Obywatelska nie przeszła do historii. Polityk nie zdradził na razie, czy zamierza ponownie stanąć na czele partii, jednak w czerwcu zamierza rozmawiać z Borysem Burką o tym, w jaki sposób może pomóc PO.

O powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki mówi się już od dawna. Szefa Europejskiej Partii Ludowej stawiano jako poważnego kandydata przeciw Andrzejowi Dudzie w wyborach prezydenckich. Ostatecznie nie zdecydował się on na start. Czy teraz coś się zmienia?

Nie jest tajemnicą, że Platforma Obywatelska ma w ostatnim czasie poważne problemy. Kolejne kryzysy wizerunkowe sprawiły, że ugrupowanie w sondażach wyraźnie traci nie tylko do Prawa i Sprawiedliwości, ale również do Polski 2050 Szymona Hołowni. Trudno się więc dziwić, że ponownie pojawiają się informację na temat możliwego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki.

Szef Europejskiej Partii Ludowej w wywiadzie dla TVN24 stwierdził, że nie chce, by Platforma Obywatelska przeszła do historii. „Nie kocha się partii politycznych, nawet jeśli się je zakładało, ale jestem gotów zrobić wszystko, żeby Platforma nie przeszła do historii” – stwierdził.

Tusk chce pomóc PO? Zapowiada, że będzie rozmawiał z Budką

Zdaniem Tuska, w polskiej opozycji potrzeba „nowej energii i nowego ładu”. Zapowiedział, że jeszcze w czerwcu będzie rozmawiał z Borysem Budką o tym, w jaki sposób może pomóc Platformie. „Mam poważne powody, żeby być dyskretnym, ale jeszcze w czerwcu będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób pomóc Platformie i opozycji” – powiedział. „Mam często okazję rozmawiać z uczestnikami życia politycznego, szczególnie po stronie opozycji. Rozmawialiśmy o tym, jak możemy pomóc sobie nawzajem, żeby przerwać ten impas, który nastał po ostatnich wyborach prezydenckich” – dodał.

W jakiej roli Donald Tusk widzi się zatem w polskiej polityce? Szef EPL zaprzeczył, jakoby miał zostać senatorem i stanąć na czele tej izby. Pytany o rolę w krajowej polityce stwierdził, że „niebo jest limitem”. „Nie wyznaczam sobie żadnych ograniczeń, ale u mnie po pierwsze jest ważna funkcja celu” – powiedział.

Czytaj także: „Wiadomości TVP” znów zaskakują. Na pasku w zaskakujący sposób określono opozycję

Żr.: TVN24