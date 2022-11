Gala FAME MMA 16 przeszła do historii. Emocji nie brakowało nie tylko w oktagonie, ale również na trybunach. Doszło tam do awantury z udziałem Denisa Załęckiego i Piotra Szeligi.

Gala FAME MMA 16 w Arenie Gliwice przysporzyła widzom wielu emocji. W walce wieczoru Marcin Dubiel błyskawicznie znokautował Mateusza Trąbkę. Chwilę wcześniej w drugiej rundzie znokautowany został Jacek Murański, którego pokonał Robert Pasut, odnosząc swoje drugie zwycięstwo.

Emocji nie brakowało również na trybunach, do czego freak-fightowe gale też już przyzwyczaiły. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych widać awanturę, do jakiej doszło pomiędzy zawodnikiem HIGH LEAGUE Denisem Załęckim, a reprezentującym FAME MMA Piotrem Szeligą. Załęcki wraz z kolegą podeszli do Szeligi i wdali się w sprzeczkę. Po chwili doszło do bójki.

To nie pierwszy przypadek, gdy Załęcki i Szeliga skaczą sobie do gardeł. Coraz więcej wskazuje na to, że wkrótce mogą oni spotkać się w oktagonie. I chociaż należą do różnych organizacji, to w przypadku FAME MMA i HIGH LEAGUE wydaje się to jak najbardziej możliwe.

Pożyczone od ziomka z instagrama XD. Szeliga Denis Załęcki #famemma16 1/3 pic.twitter.com/w3PsFv1TTf — Kurna Piernik (@NaczelnyBezczel) November 5, 2022

Źr.: Fakt, Twitter