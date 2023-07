Śląscy policjanci rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmująca się wytwarzaniem i sprzedażą narkotyków. Mundurowi zatrzymali 4 mężczyzn związanych ze środowiskiem pseudokibiców. Jeden z zatrzymanych to zawodnik MMA.

Policjanci rozpracowali i rozbili kolejną grupę przestępczą zajmująca się narkobiznesem.

Mundurowi weszli jednocześnie do kilku mieszkań na Śląsku. Zatrzymali w sumie 4 mężczyzn w wieku od 26 do 31 lat. Jeden z nich to zawodnik MMA federacji „WOTORE”. W trakcie przeszukań użytkowanych przez nich mieszkań, samochodów i garaży zabezpieczono m. in. maczety, kastety, kamizelki kuloodporne, narkotyki oraz gotówkę.

Wszyscy zatrzymani trafili do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie usłyszeli zarzuty. Mężczyźni odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wywarzaniem i obrotem narkotykami m.in. amfetaminą, mefedronem i marihuaną, a także za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków.

Grozi im od kilku do 12 lat więzienia. Trzech z podejrzanych trafiło na 3 miesiące do aresztu. Czwartego objęto policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.

Przeczytaj również:

Źr. Policja