W sobotę przed domem dziecka w Długiem na Podkarpaciu ktoś zostawił tajemniczą skrzynię z pieniędzmi i słodyczami. Początkowo nie było wiadomo, kto zostawił tak hojną darowiznę. Niebawem jednak zagadkę udało się rozwiązać, a tajemniczym darczyńcą okazał się motoryzacyjny youtuber „Budda”.

Przed domem dziecka w Długiem ktoś zostawił metalową skrzynię z pieniędzmi i słodyczami. Mężczyzna zostawił skrzynię i oddalił się, zanim ktokolwiek zdołał zareagować. Na miejscu interweniowali policjanci.

„Patrol policji zastał na miejscu pracowników placówki oraz właściciela lokalnego portalu, do którego zadzwonił mężczyzna, poinformował go o skrzyni i podał kod do kłódki, która ją zabezpieczała. Jeden z funkcjonariuszy miał przeszkolenie pirotechniczne i kiedy stwierdził, że jest bezpiecznie, otworzono skrzynię – relacjonował mł. asp. Arkadiusz Pałys z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Nie było jasne, kto zostawił skrzynię z pieniędzmi, ale niebawem wyszło na jaw, że to influencer Kamil Labudda, znany jako „Budda”. Najpierw mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym stoi przed lamborghini. Trzymał w dłoniach tablicę rejestracyjną z numerem 777 – a jak opisuje fakt.pl, kod użyty do otwarcia skrzyni zawierał cztery siódemki.

Później opublikował jeszcze wpis, który już nie zostawił wątpliwości.

Skrzynka pełna Cashu wypelnionaaaa aż po brzegiiiii (…) 💰👀 — Kamil (@_budda7) July 1, 2023

Przeczytaj również:

Źr. wp.pl; twitter