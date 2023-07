Na autostradzie w Niemczech nastąpił tragiczny wypadek polskiej rodziny. Niestety 49-letnia kobieta zginęła na miejscu. Trzy inne osoby z obrażeniami trafiły do szpitala. Sprawę wyjaśniają służby, które dążą do ustalenia, co było przyczyną tragedii.

Jak informują niemieckie media, tragiczny wypadek nastąpił ok. godz. 6 rano na odcinku autostrady A72 pomiędzy Chemnitz a Hof w landzie Saksonia (wschodnie Niemcy).

Kierowca bmw zjechał z drogi na nasyp, dachował i uderzył w ekrany akustyczne. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną takiego zachowania kierowcy. Wiadomo natomiast, że samochodem na szwajcarskich tablicach rejestracyjnych podróżowała polska rodzina.

Trzy inne osoby jadące pojazdem, czyli 47-letni mężczyzna, a także dwoje nastolatków w wieku 19 i 14 lat odniosły ciężkie obrażenia. Świadkowie natychmiast wezwali służby ratunkowe, ale te nie były już w stanie uratować życia 49-letniej kobiety.

Niemieckie media informowały o początkowych trudnościach przy ustaleniu krewnych poszkodowanej polskiej rodziny. Konieczna była reakcja niemieckiego MSZ.

Źr. Radio ZET