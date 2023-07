Do sieci trafiło bulwersujące zadanie. Widać na nim skandaliczne zachowanie obcokrajowców przed Kościołem Mariackim w Krakowie.

Na filmie, który trafił do internetu, m.in. do serwisu społecznościowego Facebook, widać zachowanie zagranicznych turystów w Krakowie. Ci w pewnym momencie, przed wejściem do Kościoła Mariackiego, rozebrali się do bokserek i… wskakiwali do kałuży.

Warto podkreślić, że wszystko działo się na oczach mnóstwa osób, które akurat znajdowały się w centralnej części Krakowa. Nagranie ilustrujące skandaliczne zachowanie obcokrajowców zostało opublikowane na wielu profilach społecznościowych.

Co ciekawe, na filmie słychać głosy ludzi zebranych dookoła, którzy raczej nie byli oburzeni zachowaniem turystów. Co innego internauci. W sekcji komentarzy znajdziemy bowiem wiele krytycznych ocen zachowania.

– Po prostu brak słów, gdzie straż i policja? – napisał jeden z komentujących. – Nawet świnie tak nie robią. Masakra – dodał kolejny. – Trzeźwi na pewno nie byli, ale takie wygłupy to można robić na swoim podwórku, a nie w mieście. Nie widzę w tym żadnego humoru – podsumował inny.

